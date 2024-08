Gabriel Roza e Bia Miranda ficaram juntos por quatro anos - Reprodução / Instagram

Publicado 31/08/2024 12:41

Bia Miranda voltou ao centro dos holofotes após uma entrevista de Gabriel Roza, seu ex-namorado, para o "Link Podcast". O ex-participante de "A Grande Conquista" expôs detalhes sobre seu relacionamento conturbado com a influenciadora. Na ocasião, o rapaz não poupou palavras ao revelar que foi traído enquanto ainda estava noivo da famosa.

Sem medo de expor a filha de Jenny Miranda, o ex-reality foi direto ao ponto: "Eu vou falar porque eu não sou baú para guardar as coisas. Quando eu cheguei em São Paulo, que eu estava casado, cheguei já descobrindo que a outra (Bia) já tinha dad0 para o dono da boate", contou.

Em outro momento do bate-papo, Gabriel fez uma revelação impactante: "[Me traiu] com meu irmão de sangue e ainda emprestei meu carro pra ele", afirmou. O rapaz contou que o irmão pediu o carro para sair com uma garota e, no dia seguinte, teria visto no celular dele a Bia Miranda marcando outro encontro. Na ocasião ela ainda teria confessado que não podia continuar.

O jovem não parou por aí e continuou relatando os momentos difíceis que enfrentou na relação. "Já cheguei descobrindo [traições], peguei conversa no celular. E um dia depois já apareceu namorando. Mas é só um idiota que namora uma mulher dessa. E olha que a pessoa viu as coisas que estavam acontecendo", contou ele, supostamente se referindo ao DJ Buarque, agora também ex-namorado da jovem.

Assim, o rapaz revelou que não demorou muito para que a ex-Fazenda assumisse o novo relacionamento. "Me traiu e no outro dia já começou a namorar com a própria pessoa. Aí é complicado. E a pessoa ainda faz filho com uma mulher dessa, não tem como. Os caras têm que ser mais espertos, não é só pensar em dinheiro não", disparou.

O ex-confinado ainda refletiu sobre o término e afirmou que, apesar de tudo, enxerga o fim do relacionamento com bons olhos. "Eu não estaria com quem eu estou hoje se não tivesse terminado [...] Tenho certeza que, se eu estivesse com ela, eu estaria sofrendo igual eu, o Buarque. Foi um livramento. Eu não merecia sofrer daquele jeito", afirmou.