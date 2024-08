Mani Reggo, ex de Davi Brito, esclarece relação com família do ex-BBB - Foto: Reprodução

Publicado 31/08/2024 11:20

Mani Rego finalmente quebrou o silêncio sobre o término de seu relacionamento com Davi Brito, vencedor do Big Brother Brasil 24. Em entrevista ao "Domingo Record", que vai ao ar neste domingo (1º), a empresária abriu o coração e compartilhou sua versão dos acontecimentos, meses após o fim da relação que continua sendo tema nas redes sociais.



Durante a conversa com a repórter Lorena Coutinho, Mani explicou por que escolheu não falar sobre o assunto até agora. “Me calei, não porque estava errada em alguns momentos, mas porque eu estava me preservando, preservando os meus sentimentos”, declarou, evidenciando o cuidado que teve com sua própria saúde emocional diante da exposição pública.



No bate-papo, que aconteceu em Salvador, a empresária também revelou o quanto os julgamentos das pessoas a magoaram. “Isso foi o que me doeu muito, as pessoas acusaram minha família, me acusaram, que a gente é uma quadrilha, que a gente montou um plano pra retirar dinheiro”, desabafou, mostrando o impacto das críticas e suposições feitas contra ela e seus entes queridos.