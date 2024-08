Marina Ruy Barbosa encanta ao apresentar novo membro da família - Foto: Reprodução

Marina Ruy Barbosa encanta ao apresentar novo membro da família Foto: Reprodução

Publicado 31/08/2024 10:38

Marina Ruy Barbosa apresentou um novo membro de sua família nas redes sociais. A atriz, que sempre compartilha detalhes de sua rotina com seus mais de 42 milhões de seguidores, encantou a todos ao anunciar a adoção de uma filhote de gatinha branca, com lindos olhos azuis, que recebeu o nome de Cura.



Em seu Instagram, Marina postou diversas fotos da nova mascote e não escondeu a felicidade com a chegada da pequena. "Miau! O novo integrante da família chegou. Para mim, os animais possuem uma energia e uma magia únicas, cheias de pureza e sensibilidade, especialmente quando você adota!", iniciou a famosa.



Marina também agradeceu à amiga Manu por ajudar a encontrar a nova companheira. "Este gatinho veio para iluminar ainda mais a minha vida, trazendo paz, tranquilidade e renovação. Eles têm o dom de transformar nossos dias e nos lembrar que a felicidade está nas pequenas coisas. Apresento a vocês a Cura", completou, deixando seus seguidores encantados.



Rapidamente, a publicação foi inundada de comentários carinhosos. "Eu tenho certeza que Cura será muito especial em sua vida", comentou uma fã emocionada. "Que fofura", elogiou outra. "Que coisa mais linda", reparou uma terceira.