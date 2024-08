Cariúcha chora ao lembrar ajuda de Patrícia Abravanel: 'Matou minha fome' - Foto: Reprodução

Cariúcha chora ao lembrar ajuda de Patrícia Abravanel: 'Matou minha fome'Foto: Reprodução

Publicado 31/08/2024 13:18

Durante o programa Fofocalizando, exibido pelo SBT, Cariúcha emocionou o público ao relembrar um momento difícil de sua vida em que recebeu ajuda financeira de Patrícia Abravanel. Com a voz embargada, a ex-participante de "A Fazenda" contou que, na época, estava passando por dificuldades e participou de um quadro no Programa Silvio Santos, onde conheceu Patrícia. “Eu sempre rasgo elogios para ela. Estava dura e ela me ajudou”, disse, sem conter as lágrimas.



Cariúcha revelou que, apesar de ter ganhado dinheiro no programa, acabou perdendo a quantia. Sem saber como resolver a situação e com a geladeira vazia em casa, ela se desesperou. “Eu tinha ganhado o dinheiro e perdi esse dinheiro. Ela disse: ‘Me devolve’. Olhei para ela e disse: ‘O dinheiro está aqui’”, contou Cariúcha, revivendo o momento de tensão que, segundo ela, foi um dos mais difíceis de sua vida.



Chorando, Cariúcha relembrou o gesto de generosidade de Patrícia Abravanel, que decidiu deixar ela ficar com o dinheiro mesmo após o incidente. “Ela olhou para mim e disse que depois pegava e eu entendi aquilo ali. Ela é muito humana e ajuda muita gente que vem, que é pobre. Ela nunca passou por isso, mas teve os ensinamentos do pai dela, que é muito humilde”, destacou a artista, elogiando a simplicidade e a empatia da apresentadora.



No final, Cariúcha expressou toda a sua gratidão, enfatizando o quanto aquele dinheiro foi importante para ela e sua filha na época. “Aquele dinheiro não só me salvou. Eu estava com fome, matou minha fome e a da minha filha. Eu te amo, obrigada”, finalizou, emocionando não só o público presente, mas todos que acompanhavam o programa de casa.