Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo esperam pelo primeiro filho juntos Reprodução / Instagram

Publicado 01/09/2024 14:46 | Atualizado 01/09/2024 14:54

Rio - Graciele Lacerda, de 43 anos, conversou com os seguidores no Instagram, neste sábado (31), e respondeu sobre diversas questões através de uma caixinha de perguntas, inclusive, sobre o que achou do casamento surpresa com Zezé Di Camargo, de 61 anos. A oficialização da união de 11 anos aconteceu durante o chá revelação da primeira filha do casal, Clara, no último domingo (25)

"Não era a forma que eu queria. Queria colocar um vestido lindo de noiva e sem barriga, mas do jeito que ele fez foi super emocionante e surpreendente, não tem como não gostar e amar", disse a influenciadora ao ser questionada por uma internauta se teria gostado "de ter se casado no chá revelação".

Além da pergunta sobre o que ela achou do jeito em que a celebração aconteceu, Graciele tirou outras curiosidades. "Vocês casaram no religioso ou no papel?", perguntou uma fã, e ela contou que se comprometerem nos dois. Também indagaram: "Vai ter um outro casamento ou só mesmo o que já teve no chá?". A esposa de Zezé Di Camargo, então, decidiu: "Casamento já foi. Agora vou deixar para fazer a festa quando fizer renovação de votos".