Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo esperam pelo primeiro filho juntos Reprodução / Instagram

Publicado 25/08/2024 18:11 | Atualizado 25/08/2024 18:15

Rio - É menina! Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda revelaram, na tarde deste domingo (25), que estão à espera de Clara, primeira filha do casal. Na sequência do evento, o sertanejo surpreendeu a futura mamãe com uma cerimônia de casamento, para oficializar a união de mais de 11 anos.

Os dois se casaram na frente da família e dos amigos logo após a revelação do sexo do bebê. O evento, que foi transmitido ao vivo em live nas redes sociais, aconteceu em um espaço em meio à natureza em Barueri, São Paulo, e teve o tema 'O mundo dos Ursos'."Todas as pessoas que estão aqui fazem parte da nossa vida, são pessoas que a gente tem muita ligação e consideração. Queria aproveitar a oportunidade, já que estamos juntos. Fiquei sabendo que tem um padre aqui no meio hoje! Graciele não sabe, mas se a surpresa era pra ser grande, a gente vai fazer um serviço completo", disse o artista.A Zezé, o padre perguntou se o noivo prometia respeitar, amar e ser fiel à esposa. "Já faço isso há muitos anos e continuo fazendo", respondeu o cantor.O sertanejo vai ser pai pela quarta vez, apesar de este ser o primeiro bebê do casal, ele já tem três filhos do primeiro casamento com Zilu Godói: a cantora Wanessa Camargo, a atriz Camilla Camargo e o DJ Igor Ci.