Adriana Araújo monitora coração após mal-estar ao vivoReprodução do Instagram

Publicado 25/08/2024 12:31

Rio - Adriana Araujo tranquilizou os fãs após surgir com um fio presos em um esparadrapo em uma foto publicada no Instagram, neste sábado (24). A apresentadora explicou que estava fazendo um exame de monitoramento cardíaco para tentar descobrir o que ocasionou seu mal-estar no "Jornal da Band", na última segunda-feira (19). Na ocasião, ela precisou ser substituída às pressas por Paloma Tocci.