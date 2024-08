Após mãe de Virginia expor suposta inveja de Emily, influenciadora ameaça - Reprodução / Instagram

Após mãe de Virginia expor suposta inveja de Emily, influenciadora ameaçaReprodução / Instagram

Publicado 25/08/2024 20:28 | Atualizado 25/08/2024 20:29

Rio - Margareth, mãe de Virginia Fonseca, expôs durante o programa "Sabadou com Virginia", do SBT, neste sábado (24), um desavença entre a filha e Emily Garcia. Ela relembrou uma história entre as duas e contou que pediu que a apresentadora se afastasse da influenciadora, alegando que ela sentia inveja. Após a revelação, Emily decidiu se pronunciar.

"Conversa aleatória de 7 anos atrás, trazida para 2024, 'tentando' colocar duas mães/mulheres, uma contra a outra. Totalmente aleatório, desnecessário e sem pé nem cabeça. Já falaram de mim uma outra vez, com um assunto aleatório e sem sentido. Deixei para lá… Agora, novamente, um assunto aleatório, desnecessário, sem pé nem cabeça, criando rivalidade/atrito/conflito entre duas mães/mulheres, onde não existe. Enfim, também não quero nem entender o motivo e nem me interessa. A boca fala o que o coração está cheio", escreveu a influenciadora nos Stories.

A influenciadora alfinetou: "Um adendo, Dona Margareth, seria interessante abordar no programa como chegar na terceira idade com saúde e com a mente boa, vai servir para muita gente, inclusive para mim", continuou.

Por fim, ela ameaçou as duas. "Se eu realmente tivesse 'inveja' da sua filha e quisesse prejudicá-la, falaria para o mundo o que quase ninguém sabe, apenas desconfiam, que para mim é a maior 'falsidade' e DESLEALDADE de todas! Sua filha sabe do que eu estou falando, acho que agora vocês se silenciam. Abraço".