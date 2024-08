Preta Gil recebe visita de José Loreto e Thardelly Lima - Reprodução do Instagram

Publicado 25/08/2024 14:39

Rio - Internada no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, Preta Gil recebeu a visita dos atores José Loreto e Thardelly Lima, neste domingo (25). A cantora de 50 anos, que retomou o tratamento contra o câncer, mostrou os artistas em um vídeo publicado no Instagram Stories e disse que deu boas risadas com os dois.

"Gente, quando a gente tá no hospital, não tem aquele povo que vem animar a gente? Que passa no quarto e anima? Hoje contratei os dois, já dei foi risada, já ganhei o dia, tá tudo certo. Estão contratados!", disse a filha de Gilberto Gil, que posou para um clique ao lado dos amigos e de Helô Rocha.