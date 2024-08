Davi Brito surpreende ao revelar valor atual de seu patrimônio - Record

Publicado 25/08/2024 16:06 | Atualizado 25/08/2024 16:11

Rio - Davi Brito, de 22 anos, campeão do "BBB 24", chocou ao revelar o valor de seu patrimônio em entrevista, neste domingo (25), a Rachel Sheherazade, no "Domingo Record". Na conversa, o ex-motorista de aplicativo disse que multiplicou o valor do prêmio no reality show da Globo – cerca de R$ 3,32 milhões – em poucos meses graças ao ramo imobiliário.

"Hoje, meu patrimônio, o valor estimado, está avaliado em mais de R$ 10 milhões", revelou.



O influenciador explicou o que tem feito. "Compra [a casa], vende, aluga, reforma, compra mais barato aqui. Faz uma reforminha e vende mais caro", detalhou Davi, que contou não ter mais planos de se dedicar à medicina.



Com cinco carros na garagem, Davi falou sobre as acusações que estaria ostentando desde que venceu o programa e garantiu que está guardando dinheiro. "Aqui neste condomínio, eu tenho quatro casas. No total, estou hoje com dez casas. Isso aqui vai me proporcionar bons momentos na minha vida lá na frente".



Ele também contou ter ajudado a família. "Todo mundo já tem suas casas, graças a Deus. Meu pai tem casa. Minha mãe tem o apartamento dela. Minha irmã, dei um prédio para ela tomar conta e se estabilizar na vida dela. Está todo mundo bem estruturado".