Xamã posa combinando look com Sophie Charlotte Reprodução / Instagram

Publicado 25/08/2024 16:48 | Atualizado 25/08/2024 16:51

Rio - Xamã publicou um foto no Stories do Instagram ao lado de Sophie Charlotte e mostrou que os dois se arrumaram com looks combinando, neste domingo (25). Discretos, o casal, que contracena junto em "Renascer", da TV Globo, tem compartilhado um pouquinho do romance fora das telinhas.