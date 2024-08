Andréia Horta e Ravel Andrade - Rogério Fidalgo / Agnews

Andréia Horta e Ravel AndradeRogério Fidalgo / Agnews

Publicado 25/08/2024 08:43

Rio - Grávida, Andréia Horta, de 41 anos, curtiu o show do cantor Tim Bernardes, no Vivo Rio, na Zona Sul da cidade, neste sábado (24), acompanhada do ator Ravel Andrade, de 30. O casal, que está junto de 2022, espera uma menina. Para a ocasião, a atriz apostou em um look todo preto.

fotogaleria

Outros artistas também estiveram no local como Fernanda Abreu, Paulinho Moska, Lana Rhodes e a ginasta Jade Barbosa. No palco, Tim apresentou os sucessos do álbum "Mil Coisas Invisíveis", indicado ao Grammy Latino 2023, como o Melhor Álbum de Música Popular Brasileira.