Andréia Horta e Ravel Andrade anunciam que estão esperando um bebê - Reprodução / Instagram

Andréia Horta e Ravel Andrade anunciam que estão esperando um bebêReprodução / Instagram

Publicado 29/06/2024 11:51 | Atualizado 29/06/2024 12:07

Rio - Andréia Horta, de 40 anos, anunciou, neste sábado (29), que ela e o ator Ravel Andrade, de 30 anos, estão esperando um bebê. O anúncio foi feito em uma publicação no Instagram da atriz, conhecida por trabalhos como a novela "Império" (2014) e o filme "Elis" (2019), sobre a cantora Elis Regina.

fotogaleria

"Aqui, o tempo mais bonito a maior alegria de nossas vidas dentro do amor vem chegando a nossa filha!!!", diz a legenda do post, acompanhado de uma foto de um par de sapatinhos brancos de crochê.Diversos fãs e famosos comentaram a publicação, como Claudia Raia, Camila Pitanga, Lilia Cabral, Davi Junior e Débora Falabella. "Que linda parabéns", escreveu Claudia Raia. "Meu Deus que notícia maravilhosaaa!!! Parabéns queridos! Saúde e muita alegria!", comentou Lilia Cabral. "Titia ama", escreveu Débora.A atriz Thalita Carauta recebeu a notícia com muito humor. "Que susto gostoso! Meu Deus!! Que lindeza Andréia. Essa vida.. a gente não sabe é de nada. Ela ri da gente e com a gente, o tempo todo! Saúde saúde saúde!", escreveu.