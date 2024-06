Naldo Benny tasca beijão na esposa Moranguinho - Araujo / Agnews

Naldo Benny tasca beijão na esposa MoranguinhoAraujo / Agnews

Publicado 29/06/2024 16:52

Rio - Naldo Benny, 43 anos, e Moranguinho, 41, marcaram presença no show do cantor Ferrugem, no evento Ginga, no Clube Esperia, nesta sexta-feira (28), em São Paulo. Demonstrando muito carinho e sintonia, os dois posaram para fotos aos beijos, com direito a mordidas nos lábios e trocas de carinhos, encantando os presentes com seu afeto público.

fotogaleria



O cantor, em uma foto no seu Instagram, se declarou para a amada. "Como eu amo você", afirmou. Ele também compartilhou o momento em que sua música "Amor de Chocolate" tocou e todos entoaram o hit. O cantor, em uma foto no seu Instagram, se declarou para a amada. "Como eu amo você", afirmou. Ele também compartilhou o momento em que sua música "Amor de Chocolate" tocou e todos entoaram o hit.

A noite foi marcada por muita música e descontração com o casal, que está junto há mais de 11 anos. Os famosos aproveitaram para prestigiar o talento de Ferrugem e curtir juntos o animado evento.