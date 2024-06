Beatriz Reis, em stories, compartilhou detalhes das instalações - Reprodução / Instagram

Publicado 29/06/2024 15:18

Rio - Ostentando no meio do Rio Amazonas! Os ex-BBBs que foram juntos prestigiar o Festival Folclórico de Parintins, junto a Jaqueli Grohalski, campeã de A Fazenda 15, mostraram detalhes da hospedagem tão chique quanto inusitada: um iate.

Isabelle Nogueira, a Cunhã Poranga do Garantido; Matteus Amaral; Davi Brito; Beatriz Reis e Jaquelline Grohalski alugaram quartos no iate que, dentre muitos luxos, conta até mesmo com ar-condicionado, como mostraram Bia do Braz e Jaquelline, que inclusive, fez um ensaio a bordo.

Os barcos estão ancorados em hoteis e resorts de Parintins, no Rio Amazonas, e as celebridades podem utilizar cozinha, spa e piscina livremente. Nas redes sociais, os brothers e sisters compartilharam sua torcida para o festival: Lucas Pizane, Raquele, Michel e Giovanna Lima estão torcendo para o Boi Caprichoso, enquanto Matteus Amaral, Bia e Davi estão vibrando pelo Garantido.