Tori Spelling, a Donna Martin de "Barrados no Baile" - Reprodução

Tori Spelling, a Donna Martin de "Barrados no Baile"Reprodução

Publicado 29/06/2024 10:59 | Atualizado 29/06/2024 11:27

Rio - Tori Spelling, conhecida por ser a interprete de Donna Martin no seriado de sucesso dos anos 90 "Barrados no Baile", revelou no podcast "MissComenTORI" que tem duas placentas, da gravidez dos seus filhos, guardadas no freezer, porque acredita que o consumo do tecido, pela mãe, pode trazer sorte.

"Não sei de qual filho" iniciou ela. "Então, a menos que eu tenha a maior placenta do mundo, tem dois recipientes lá dentro. E isso é normal. Porque há todas essas coisas sofisticadas. Eles dizem que dá sorte comer, ou dá sorte enterrá-la, ou dá sorte enviá-la e transformá-la em pó, e colocá-la em cápsulas", explicou a apresentadora durante o programa.

Tori Spelling, hoje, é mãe de cinco filhos Reprodução

Tori Spelling tem cinco filhos com o ex-marido Dean McDermott, também ator; eles se divorciaram em março deste ano. "Eu e Dean já comemos placenta juntos. Ele é um chefe incrivel. Dean cozinhou e temperou. E estava realmente muito bom. Minha mãe me ensinou quando eu era jovem: 'Experimente tudo uma vez. Se você não gostar, não coma de novo.' E eu acredito nessa filosofia", esclareceu a artista, que pelo visto, gostou do "prato".