Tadeu Schmidt diz que vai deixar bigode e a esposa reclamaReprodução / Instagram

Publicado 29/06/2024 21:57

Rio - Tadeu Schmidt, 49 anos, deixou sua barba crescer e resolveu brincar com a esposa Ana Cristina Schmidt. O apresentador fez um vídeo em seu Instagram sobre a possibilidade de raspar os pelos do rosto e deixar apenas um bigode. Imediatamente, Ana Cristina reagiu: "Credo".



Os seguidores logo comentaram sobre o assunto. "Meu marido faz a mesma coisa e ainda tira 497 mil fotos com bigode antes de tirar", escreveu um. "A esposa no fundo do vídeo, muito bom", comentou outro. "Abre uma votação pra gente decidir se tira ou não essa barba", sugeriu um terceiro.