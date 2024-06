Viviane Di Felice mostra os hematomas da cirurgia plástica - Reprodução / Instagram

Publicado 29/06/2024 18:05

Rio - Viviane Di Felice, 49 anos, mãe da influenciadora Viih Tube, 23, exibiu detalhes dos novos procedimentos estéticos que realizou no rosto. Após seis horas no centro cirúrgico, a famosa atualizou seu estado de saúde e tranquilizou os fãs.

"Bom dia, gente. Já estou aqui mostrando para vocês como ficou. Não posso falar muito. Estou aqui tomando café. Eu dormi super bem à noite. A cirurgia durou mais ou menos seis ou sete horas. Eu voltei para o quarto quase meia-noite, por isso eu não mostrei ontem. Eu gostei da minha boca. O resto não dá para ver ainda", afirmou.Viviane contou que as cirurgias realizadas foram: facelift deep plane, blefaroplastia (cirurgia das pálpebras), lipofilling, nanofat, aplicação de células-tronco e lip lifting. Todos esses procedimentos buscam maneiras de reduzir os sinais do envelhecimento."O doutor veio aqui no quarto agora. Fez uma limpeza no meu rosto. Não está feio nem agora no pós cirúrgico. Imagina como vai ficar. Eu estou impressionada. Olha o contorno do meu rosto. Amanhã e depois vai inchar mais", explicou Viviane, tranquilizando os fãs.Algumas horas depois, ela compartilhou outro vídeo, dizendo que já estava a caminho de casa. "Estou indo na farmácia comprar os remédios e quero mostrar para vocês que o rosto está um pouco inchado. O doutor disse que ainda vai ficar pior, mas depois melhora", disse.