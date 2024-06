Lucas Pizane elogia Giovanna Lima e reforça rumores de romance - Reprodução / Instagram

Publicado 29/06/2024 14:59 | Atualizado 29/06/2024 15:02

Rio - Afinal, é namoro ou amizade? Em meio a rumores de um possível romance, o ex-BBB Lucas Pizane se declarou para Giovanna Lima em um vídeo publicado pela ex-sister no seu perfil no Instagram. Nas imagens, a mineira aparece com um look escolhido para o Festival Folclórico de Parintins, onde os dois estão, além de outros ex-confinados.