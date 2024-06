Suposto affair de Preta Gil, O Kanalha assiste a show da cantora na Lapa - Victor Chapetta / Agnews

Publicado 29/06/2024 08:59 | Atualizado 29/06/2024 09:03

Rio - Preta Gil fez uma participação no show da roda de samba Sambay, na noite desta sexta-feira (28), no Circo Voador, na Lapa. No público, uma presença se destacou entre fãs e famosos: Danrlei Orrico, mais conhecido como "O Kanalha", suposto affair da cantora. O cantor não tirou os olhos da artista durante a apresentação.

Desde janeiro, circulam rumores de um possível relacionamento dos dois, com trocas de elogios nas redes sociais e aparições públicas juntos. Em uma dessas ocasiões, no início de abril, ele participou do TVZ na Multishow, programa no qual Preta Gil é a apresentadora.No entanto, uma declaração feita, na quinta-feira (27), pelo artista deixou um mistério no ar sobre o possível relacionamento. Em uma publicação no Instagram, ele encheu a filha de Gilberto Gil de elogios, mas destacou a importância da sua amizade."Sem dúvidas, uma das pessoas mais f... que existe nesse mundo. Te amo. Obrigado por todos os conselhos e puxões de orelha (risos). Que a nossa amizade seja indestrutível", escreveu o cantor. Preta logo respondeu: "Indestrutível", adicionando um "te amo" com um emoji de coração.