Ana Hickmann posa com Edu Guedes e exibe luxuosa aliançaReprodução / Instagram

Publicado 29/06/2024 18:07

Rio - Ana Hickmann, 50 anos, e Edu Guedes, 43, deram um novo passo no relacionamento. Os dois apresentadores contaram, neste sábado, que estão noivos. Os pombinhos posaram pela primeira vez mostrando as alianças luxuosas em uma publicação no Instagram.

