Eliana concede entrevista ao 'Fantástico' - Reprodução de vídeo

Eliana concede entrevista ao 'Fantástico'Reprodução de vídeo

Publicado 29/06/2024 15:51

Rio - Já superou a ex? A estrela que ficava na vaga de carro da apresentadora Eliana, na garagem do SBT, uma espécie de Calçada da Fama do canal, já foi apagada, conforme mostrou o ex-colega Rico Melquíades no Instagram.

A emissora de Silvio Santos foi rápida: a atitude foi tomada menos de uma semana depois da saída da loira e um dia após o anúncio da contratação pela Rede Globo. "Gente, olha, já apagaram a estrela da Eliana. Não era a estrela da Eliana aqui? Por que não bota o meu então, Rico?" brincou o ex-participante do A Fazenda, falando com funcionários do SBT.

Stories de Rico Melquíades em que ele aponta, com o pé, a antiga vaga de Eliana Reprodução / Instagram