Celso Portioli faz paródia do vídeo de Eliana Reprodução / Instagram

Publicado 27/06/2024 15:24

Rio - Celso Portiolli publicou em seu Instagram, nesta quinta-feira (27), um vídeo em que aparece descendo as escadas de casa, pegando a chave do carro e o crachá do SBT. As imagens, no entanto, causaram polêmica, pois imitam a publicação feita horas antes por Eliana, que confirmou que é a nova contratada da TV Globo ao compartilhar um material, mostrando seu crachá da emissora e se despedindo dos filhos, antes de ir para o trabalho.

"Nossos sonhos serão verdade. O futuro já começou…", escreveu a apresentadora que deixou a emissora de Silvio Santos, onde ficou por 15 anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Celso Portiolli (@celsoportiolli)

A paródia logo viralizou, mas alguns internautas não curtiram a brincadeira: "Pare que ficou feio. Você é muito querido pelo público e não precisava fazer uma postagem semelhante com a da Eliana. Quis conseguir o que com isto?". "Que troço sem necessidade! Sorte a da Eliana! Seu trabalho é admirável mas essa bola foi fora", escreveu outro. "Tentou lacrar? Mas não ficou legal, amigo, cada um com seu momento", criticou outra seguidora.Muitos, porém, acharam o vídeo divertido: "Celso, além de um grande apresentador, é humorista também gente, calma, veja com mais leveza. Amo Celso", disse o humorista Toquinho. "Extraordinário", escreveu Mara Maravilha. "Imaginei ele apresentando "BBB"; e "Mais bom humor, turma. Não vi desrespeito algum. Celso sempre foi brincalhão" foram alguns dos comentários.O apresentador em seguida se explicou. "Gente, é brincadeira. A Eliana está realizando o sonho dela, e eu estou realizando o meu, que é ter 7 horas no domingo. Sabe o que é isso depois de 30 anos de empresa? Eu achei a ideia do vídeo boa e recriei. Qual o problema? Ela celebra a conquista dela e eu a minha. A única pessoa que teve tanto tempo no ar no domingo foi o Silvio Santos. A Eliana é uma grande amiga, e torço muito pelo sucesso dela," disse Portiolli.