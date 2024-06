Camila Queiroz comemora aniversário com café da manhã especial - Reprodução / Instagram

Publicado 27/06/2024 12:03 | Atualizado 27/06/2024 12:05

Rio - A atriz Camila Queiroz completa 31 anos, nesta quinta-feira (27), e mostrou nos stories do Instagram que as comemorações do seu aniversário já começaram, com direito à um café da manhã especial.



"Birthday girl, escreveu Camila no vídeo, onde aparece cantando parabéns ao lado do seu cachorro, que tenta "tirar uma casquinha" das guloseimas. Traduzindo para o português, a legenda significa "a aniversariante". No registro, a atriz está atrás de uma mesa com três bolos cheios de velas acesas. "Pode apagar a velinha?", perguntou a artista, antes de assoprar as chamas. Na sequência, ela mostrou detalhes dos doces escolhidos para a celebração.

fotogaleria

Na quarta (26), Camila mostrou que sua mãe, Eliane Tavares, estava no Rio de Janeiro. "Olha quem chegou", publicou a atriz. Elaine utilizou as redes sociais para parabenizar a filhota. "Começando as comemorações. Parabéns, filha linda. Deus te abençoe", desejou. Em seguida, ela também compartilhou registros do cardápio. Queijo, presunto, mamão, torrada, requeijão, croissant e diversos tipos de pães foram alguns dos itens escolhidos para a refeição matinal.