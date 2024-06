Milena Toscano e Pedro Ozores comemoram os 3 anos do filho caçula, Francisco - Reprodução / Instagram

Publicado 27/06/2024 11:21

Rio - Milena Toscano, 40 anos, comemorou o aniversário de 3 anos do filho caçula, Francisco, com uma festa de super-heróis nesta quarta-feira (26), em um bufê infantil, em São Paulo. O marido, o empresário Pedro Ozores, também estava presente. Eles também são pais de João Pedro, de 5 anos.



A atriz publicou no Instagram uma foto para celebrar a ocasião: "Pititico, meu filhote hoje faz 3 anos, meu pequeno furacão. Você chegou pra me desafiar, pra balançar tudo, pra me ensinar que somos diferentes uns dos outros. Me ensina todos os dias a ter calma e a procurar outros caminhos além daqueles que eu já conhecia. Obrigada por me fazer ser uma pessoa melhor todos os dias", escreveu.

Milena encantou os seguidores com a mensagem de carinho pelo filho. "Você é uma das pessoas mais engraçadas e divertidas que conheço. Mesmo tão pequenininho, você consegue prender a atenção de todos e arrancar gargalhadas, mas ao mesmo tempo é tímido e muito carinhoso. Como é lindo ver você crescer, se descobrir, e assistir de camarote sua vida. Sou muito feliz e grata por ter me escolhido. Olhar você e seu irmão juntos, amigos, brincando, conversando, se abraçando, me enche de gratidão e certeza que somos mais fortes depois da sua chegada. Levaremos a missão de te criar e te ensinar os bons caminhos com muita honra e dedicação. Você é um máximo, Francisco! Te amo muito! Feliz 3 anos", completou a atriz.