Rio - Samuel Rosa realizou o show de lançamento do álbum solo, intitulado "Rosa" e com 10 faixas, na casa Rockambole, em São Paulo, na noite desta quarta-feira (26). O cantor, que é ex-vocalista do Skank, recebeu o carinho da mulher, Laura Sarkovas, e de amigos como Dinho Outro Preto, Leoni e Criolo na ocasião.

Outros famosos que conferiram a apresentação foram: Fernanda Paes Leme, Théo Werneck, Carlos Rennó, e Tássia Reis. Além dos novos hits, o cantor empolgou os convidados do evento com alguns sucessos da carreira, como "Saideira".