Filha de Manoel Carlos, Júlia Almeida critica mercado artístico e diz o motivo de não voltar a atuarReprodução / Instagram

Publicado 27/06/2024 10:24 | Atualizado 27/06/2024 10:35

Rio - Filha do autor Manoel Carlos, a atriz e empresária Júlia Almeida utilizou as redes sociais, nesta quarta-feira (26), para criticar o mercado artístico e dizer o motivo de não voltar a atuar. Seu último trabalho na televisão foi em 2018, quando fez uma participação especial na novela "Tempo de Amar", da TV Globo.

"Eu não tenho planos de voltar a atuar", iniciou. Em seguida, explicou o motivo. "Então, eu gosto de ser atriz, muito. Mas o mercado como está hoje me desgasta. Confesso que a decisão de ter saído no momento em que eu saí foi uma das melhores decisões que eu fiz na minha vida. Eu fico muito orgulhosa de ter feito essa decisão", contou Júlia.

No entanto, a artista não descartou totalmente a possibilidade. "Mas se tiver um convite superespecial, que seja divertido, que tenha qualidade, que tenha sintonia entre equipe, entre as pessoas que ali se envolvem. Por que não? A minha relação hoje com a profissão de atriz é sobre sintonia e qualidade", concluiu.

Júlia Almeida estreou como atriz na novela "Felicidade" (1991), escrita por seu pai. Ela fez parte do elenco de mais quatro novelas da Globo assinadas por Manoel Carlos: "História de Amor" (1995), "Por Amor" (1997), "Laços de Família" e "Mulheres Apaixonadas" (2003). A artista também participou da minissérie "Presença de Anita" (2001).

Seu último papel fixo nas telinhas foi em 2011, em "A Vida da Gente". Em 2014, Manoel Carlos assinou a última novela da carreira, "Em Família", e Júlia não fez parte do elenco. No entanto, em 2018, ela fez uma participação especial em "Tempo De Amar", escrita por Alcides Nogueira. Atualmente a empresária é dona de uma grife de moda praia.