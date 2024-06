Vavá participou do famoso grupo de pagode Karametade - Reprodução / Instagram

Publicado 27/06/2024 10:58 | Atualizado 27/06/2024 12:03

Os filhos do cantor Vavá, de 50 anos, foram infectados com escabiose, conhecida como "sarna humana", no colégio em que estudam, em Santos, litoral de São Paulo. A Unidade Municipal de Educação (UME) Emília Maria Reis foi atingida por um surto da doença, que contaminou 13 pessoas, sendo 12 alunos e uma funcionária. Todos estão afastados das atividades para interromper novas transmissões.

Em entrevista ao portal "g1", Vavá, ex-vocalista do grupo de pagode Karametade, explicou que está evitando contato físico com seus pequenos. "Ela [sarna] é contagiosa, e eles pegaram dentro da escola [...]. A nossa sorte é que a deles não foi tão forte, como a de outros alunos de dentro da escola", disse.

A primeira confirmação veio na última terça-feira (18), com o caçula, de 9 anos. Já a menina, que tem 10 anos, pegou três dias depois, na sexta-feira (21).

O cantor afirmou, ainda, que o colégio não foi desinfetado. "É o que deixa a gente perplexo. Eu sou morador de Santos e uma pessoa conhecida no Brasil inteiro. Sempre defendi, fui e sou fã demais da minha cidade [...]. Se eles [Vigilância Sanitária] fossem desinfetar a escola... A escola seria fechada, não poderia ter ninguém lá dentro, e isso não foi feito", reclamou.

A Vigilância Sanitária negou a afirmação e informou que a unidade passou por uma limpeza profunda. Além disso, o órgão disse que foi realizada uma vistoria no local, na última quinta-feira (20), e não foram encontrados indícios de descumprimento de medidas sanitárias. Por isso, as aulas continuam normalmente, com a permissão do Departamento de Vigilância em Saúde (Devig).

A sarna é uma doença causada por um tipo de ácaro que provoca lesões na pele e causa coceiras intensas, podendo gerar infecções, especialmente entre os dedos das mãos, axilas e punhos. Ela é altamente contagiosa e transmitida pelo contato físico, especialmente em lugares fechados. O tratamento é feito com medicações como pomadas ou loções.

Wagner Duarte, o Vavá, dominou as paradas de sucesso nos anos 1990 e início dos anos 2000. O Karametade marcou época com o hit "Morango do Nordeste". Ao sair para fazer carreira solo, Vavá foi substituído no grupo por Márcio, seu irmão gêmeo.