Publicado 29/06/2024 10:53

Rio - Ney Matogrosso, de 82 anos, prestigiou Mel Lisboa e o elenco de "Rita Lee - uma autobiografia musical", no Teatro Porto, em São Paulo, nesta sexta-feira (28). O cantor foi recebido pela atriz, que compartilhou o momento nas redes sociais.

"Ele veio!! Quantas histórias... Há quantos anos admiro e acompanho esse grande artista. Minha história e a da Rita se encontram nele. Te amo", escreveu Mel, em uma foto publicada nos stories. Além do cantor, o comediante Nizo Neto, filho de Chico Anysio, esteve presente no espetáculo com a família.

Mel Lisboa, de 42 anos, interpreta Rita Lee, que morreu em 2023, no musical, que conta a história da cantora com base em sua autobiografia, lançada em 2016. Além de Mel, o elenco conta com Bruno Fraga, Fabiano Augusto, Carol Portes, Debora Reis, Flavia Strongolli, Yael Pecarovich, Antonio Vanfill, Gustavo Rezê e Roquildes Junior.