Maria Rita fala sobre roubo de caminhão durante showReprodução de vídeo

Publicado 25/08/2024 10:18

Rio - Maria Rita se apresentou no Festival Turá, em Pernambuco, neste sábado (24), com instrumentos emprestados, após o caminhão que transportava os equipamentos de sua banda ser roubado Rodovia Presidente Dutra, na altura de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, durante a madrugada. No palco, a cantora falou sobre a situação e afirmou que estava sendo um "dia difícil".

"Nosso caminhão com equipamentos foi assaltado. Nosso motorista, graças a Deus, está bem. A gente está aqui tocando com instrumentos emprestados, que o festival correu atrás para gente viabilizar esse show hoje", afirmou a cantora. "Sempre ouvi do meu pai do meu pai (o músico César Camargo Mariano) que, quando a gente não está muito legal, a gente não deve jamais subestimar a generosidade e inteligência do nosso público. Então, estou falando. Hoje está sendo um dia um pouco difícil para mim", assumiu.

Emocionada, Maria Rita continuou seu discurso. "O Borracha, que dirige esse caminhão e está comigo há 22 anos, é pai. E pensar na possibilidade de uma violência praticada contra ele me deixou muito sensível e emotiva. É uma responsabilidade muito grande a minha de estar linda, plena para vocês, que saíram das suas casas para vir aqui. É uma responsabilidade com vocês, com o festival e esses artistas aqui em cima do palco. Os instrumentos, os equipamentos de toda uma vida, que eu venho conquistando. Mas estamos aqui. Queria agradecer o carinho de vocês. Muitas manifestações de carinho nas redes. O pior não aconteceu. A gente está na caça ao equipamento".

Entenda

O caminhão que transportava instrumentos e equipamentos da banda da cantora Maria Rita foi roubado na madrugada deste sábado (24) na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. A equipe da artista usou as redes sociais para divulgar informações sobre o veículo, na tentativa de recuperá-lo. "Quem tiver informações, por favor entrar em contato conosco por aqui", diz trecho da publicação. De acordo com a Polícia Militar, a corporação não foi acionada para a ocorrência até o momento. Procurada, a Polícia Civil informou que até o momento, não houve registro na delegacia da área.