Patrícia Poeta curte o domingo no Parque do Ibirapuera, em São PauloReprodução / Instagram

Publicado 01/09/2024 16:00 | Atualizado 01/09/2024 16:03

Rio - Patrícia Poeta, 47 anos, aproveitou o domingo ensolarado em São Paulo para curtir uma caminhada no Parque do Ibirapuera. A apresentadora do programa "Encontro", da TV Globo, compartilhou no Instagram diversas fotos do momento de lazer, incluindo uma selfie em que aparece sozinha, usando óculos escuros.



Na legenda, a artista escreveu: "Domingo no Ibira. E em boa companhia, com meu amigo querido. Bom domingo para nós". O post rapidamente recebeu vários comentários. "Minha apresentadora preferida", afirmou um. "Linda", disse outro. "Maravilhosa, elogiou um terceiro.