"Muitas perguntas sobre seguir a 'paleta'. Nunca existiu paleta de looks, a internet que inventou. A única coisa era que rosa era prioridade da Rafa, tanto que a Tici foi linda de fúcsia e, depois que elas escolheram as cores, escolhi a minha, combinou, no fim, com as 15 [damas]. As irmãs menores estavam de rosa porque foi combinado com a Rafa, ela que decidiu tudo, mas em nenhuma hipótese eu iria de rosa, porque era da aniversariante", frisou a influenciadora digital."As únicas cores que não usaria eram rosa e fúcsia, porque era da Rafa e da mãe. Escolhi verde, porque acho que fica lindíssimo junto do rosa e também entrou nas cores das 15 amigas", explicou Ana Paula, citando a cor do vestidos que as 15 damas de Rafa usaram.O vestido da influenciadora foi assinado pelo estilista Samuel Cirnansck. O modelo escolhido para a ocasião foi na cor verde água, longo e justo, todo bordado com pedrarias e plumas na parte superior.