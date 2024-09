Iran Malfitano exibe corpo definido e Bárbara Borges comenta: Temperatura subiu - Reprodução / Instagram

Publicado 01/09/2024 08:58 | Atualizado 01/09/2024 08:59

Rio - Iran Malfitano, de 42 anos, renovou o bronzeado em Curva da Jurema, praia que fica em Vitória, no Espírito Santo, neste sábado (31). Através das redes sociais, o ator compartilhou registros durante e após o passeio, em que exibiu o corpo definido, recebendo elogios de internautas e da namorada, a também atriz Bárbara Borges.

"Pensa num sol... pensou ? Agora multiplica. Apesar do protetor solar, foi um torrão", escreveu o artista na legenda da publicação. Nas fotos, ele mostrou o corpo avermelhado devido o sol e sensualizou usando apenas uma toalha."A temperatura subiu, hein", comentou Bárbara, com "emojis" de fogo. Internautas também elogiaram Iran. "Está muito lindo, Iran. A Babi também é linda! Vocês formam um casal lindíssimo e maravilhoso", expressou uma usuária do Instagram. "Segura essa toalha, menino", brincou outra pessoa. "Bonito demais", opinou um terceiro seguidor.