Silvia Abravanel e Silvio Santos - Reprodução/Instagram

Silvia Abravanel e Silvio SantosReprodução/Instagram

Publicado 31/08/2024 21:58

Rio - Silvia Abravanel fez uma homenagem ao pai Silvio Santos em seu Instagram neste sábado (31) A apresentadora compartilhou um vídeo em que exibe um compilado de imagens dos dois em diferentes momentos da vida, além de uma mensagem carinhosa.

"Pai, meu paizinho. Todo os dias da minha vida, eu te agradeci, te agradeço, e te agradecerei muito pela construção da mulher que sou: forte, guerreira, batalhadora, destemida. O ser humano que me ensinou a ser grato, zeloso com o meu próximo, igualitário, pois ninguém é melhor que ninguém", ressaltou.



Ela segue dizendo: "A valorização da vida, mesmo com pedras no meu caminho é fazer delas a minha escada. A melhor mãe que eu poderia ser para Luane e para a Amanda, suas netas, que você nunca deixou de perguntar como estavam. Meu melhor amigo depois de Deus e assim sempre será. A filha grata por cada bronca que eu recebia como lições e ensinamentos para o meu crescimento. A profissional que faloriza cada segundo de tudo que você me deu. As inúmeras oportunidades para aprender, e amar televisão como você amava. Meu mestre".

Na legenda, ela ainda completou: " Ao meu mestre, meu melhor amigo, meu pai, todo meu amor, meu carinho e minha gratidão".



Silvio Santos morreu em 17 de agosto aos 93 anos, vítima de broncopneumonia. O apresentador e fundador do SBT estava internado desde o dia 1º de agosto para tratar uma infecção por H1N1.