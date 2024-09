Luísa Sonza abre álbum de viagem ao Japão e recebe elogios - Reprodução / Instagram

Publicado 31/08/2024 20:15 | Atualizado 31/08/2024 20:17

Rio - Luísa Sonza compartilhou em seu Instagram neste sábado(31) fotos de sua viagem em Shiodome, no Japão. Nas imagens a cantora aparece "turistando" e usando um óculos de grau. Antes de desembarcar no país, a artista marcou presença no Billboard K POWER 100, em Seul, na Coreia do Sul



Nos comentários, seguidores elogiaram a espontaneidade das fotos.

"Tóquio", escreveu a cantora na legenda da publicação. Os fãs logo comentaram: elogios: "Luísa real sem make, sem filtros, amo", declarou uma pessoa. "Eu amo que ela apenas vive o momento. Sem look conceito, sem fotos posadas, é muito uma pessoa tão absoluta. Te amo, "Luísa, sua vibe é sempre incrível! Cada música sua é uma dose de energia positiva e inspiração. Continuo na torcida para ver você brilhar ainda mais."

Antes de desembarcar no Japão, Luísa marcou presença no Billboard K POWER 100, em Seul, na Coreia do Sul. O evento comemorou os quase 100 anos da música popular coreana, em especial o K-pop, que se tornou um fenômeno mundial e soma uma legião de fãs no Brasil.