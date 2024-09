Andrea Veiga e Xuxa no passado - Reprodução

Publicado 31/08/2024 18:38

Rio - O documentário "Pra Sempre Paquitas" promete entregar muitos segredos dos bastidores do grupo que acompanhava a Rainha dos Baixinhos em todos os programas e shows. Xuxa esteve presente no Caldeirão Com Mion, da Tv Globo, neste sábado (31), em homenagem a ela. O longa está com estreia marcada para o dia 16 de setembro no Globoplay.

Primeira paquita da apresentadora, Andréa Veiga entregou alguns spoilers do que vem por aí. Ela e Xuxa se conhecem desde que a ex-paquita tinha apenas 12 anos. Andréa contou a Marcos Mion sobre o momento em que entendeu a dimensão do que era ser uma paquita.

"Quando teve a primeira seleção, que ia ter a nova turma de paquitas. Não existia internet, não existia telefone celular, e tinha cinco mil meninas inscritas para fazer o teste. Isso tudo a gente vai falar no documentário, né?, disse Andreia



Xuxa afirmou que a série mostrará muitos bastidores que o público nem imagina sobre a rotina das paquitas. "Tem histórias bem interessantes, que acho que as pessoas vão ouvir e vão dizer: 'Caramba, elas passaram por tudo isso".

Andréa logo respondeu. "Todo mundo achava que era só glória, era só maravilha, era só show, era tudo lindo. Era tudo lindo, mas tinha também...", disse Andréa, já mostrando que a rotina das Paquitas também tinha seus perrengues.