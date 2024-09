Bella Campos arranca elogios com look - Reprodução / Instagram

Bella Campos arranca elogios com lookReprodução / Instagram

Publicado 01/09/2024 11:16 | Atualizado 01/09/2024 11:19

Rio - Bella Campos, de 26 anos, agitou os fãs com as fotos que publicou neste domingo (1º) em que posava com uma camiseta larga preta, "sem calça", pois estava com uma hot pant da mesma cor, que não aparecia, e um scarpin. Os registros eram do look que usou para o show da rapper Duquesa , que curtiu com amigos.