Sabrina Sato mostra filha e Nicolas Prattes com os cachorros dele na camaReprodução / Instagram

Publicado 01/09/2024 12:29 | Atualizado 01/09/2024 12:35

Rio - Sabrina Sato, de 43 anos, compartilhou com os seguidores, neste domingo (1º), como curtiu a manhã de domingo com a família. No vídeo que postou nos stories do Instagram, a apresentadora mostra Nicolas Prattes, de 27 anos, a filha Zoe, de 5, e os cachorros do namorado, Branca e Bupi, deitados na mesma cama.

Fruto do casamento com Duda Nagle, a filha da artista se dá bem com seu amado. Recentemente, Nicolas publicou nas redes sociais um vídeo em que ela o maquiava , e ele deixava claro: "Pode usar qualquer coisa".

Os pets do ator foram adotados. A cadelinha era de uma senhora que morreu de covid em 2020. Já o cão era da avó dele, que faleceu em 2021.