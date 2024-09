Marco Pigossi e Marco Calvani se casam na Itália - Reprodução de vídeo

Publicado 02/09/2024 08:08 | Atualizado 02/09/2024 09:50

Rio - O ator Marco Pigossi, de 35 anos, e o cineasta Marco Calvani, de 43, se casaram, neste domingo (1º), em Toscana, na Itália. A cerimônia intimista reuniu amigos e familiares do casal. De ternos iguais e descalços, os dois caminharam de mãos dadas e todos sorridentes até o altar.

Um vídeo do momento foi publicado pelo influenciador digital Hugo Gloss nas redes sociais. Nas imagens, os noivos aparecem radiantes após o enlace. Em dezembro do ano passado, Marco e Calvani, que assumiram o relacionamento em 2021, haviam oficializado a união no civil, em São Paulo.