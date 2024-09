Alexandre Pato e Rebeca Abravanel - Reprodução do Instagram

Publicado 02/09/2024 14:07

Rio - Discreta em relação a vida pessoal, Rebeca Abravanel celebrou o aniversário de 35 anos do marido, Alexandre Pato, nas redes sociais, nesta segunda-feira (2). A apresentadora publicou um vídeo do amado com o filho do casal, Benjamin, de sete meses, nos braços, e se declarou para o jogador.

"Parabéns para aquele que faz meu coração bater mais forte, meus dias mais alegres e que tem segurado minha mão em todos os momentos. Que sua vida seja sempre repleta de coisas lindas e tudo aquilo que merece. Você é muito especial para todos nós. Te amo", escreveu a filha de Silvio Santos, nos stories do Instagram.

Rebeca e Pato estão juntos desde 2018 e oficializaram a união um ano depois. O casal costuma manter a vida pessoal longe dos holofotes.