Marco Calvani com o marido, Marco PigossiReprodução/Instagram

Publicado 02/09/2024 15:19 | Atualizado 02/09/2024 17:12

O ator Marco Pigossi, 35 anos, se casou com o cineasta Marco Calvani , 43, neste domingo (1), na Toscana, Itália. A cerimônia intimista selou a nova etapa no relacionamento dos artistas, que tornaram o namoro público em novembro de 2021 e mantinham união estável desde dezembro de 2023.

Marco Calvani é italiano e nasceu em 11 de dezembro de 1980 na província de Prato, na Toscana. Ele atuou na série "Borgia" (2011-2014), que é considerada um sucesso na Europa, e possui premiações por causa de trabalhos no cinema, como o curta "A Vista Daqui de Cima" (2016), e na dramaturgia, como a premiada peça "Óleo".

Ele também é fundador do projeto cultural Mixô, em Roma, que reúne jovens atores e escritores, e irmão mais velho do famoso ator, diretor e cineasta Luca Calvani.

Casamento

Os dois oficializaram a união em dezembro de 2023. Pigossi, que está no elenco do filme "High Tide", com produção e direção do marido, revelou como foi pedido em casamento