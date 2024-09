Shantal - Reprodução / Instagram

Publicado 02/09/2024 16:10 | Atualizado 02/09/2024 17:20

Rio - Shantal Verdelho, 34 anos, criticou a superexposição dos famosos em relação à frequência sexual. No domingo (1°), a influenciadora refletiu sobre a vida íntima ter virado "competição" na internet.

"As pessoas [estão], muito nessa de hoje em dia, na mídia, querendo dizer quantas vezes você faz na semana, no mês... vira um troféu, uma competição. Tipo, precisa bater meta... e a vida não se resume a isso. Hoje a mídia está falando muito sobre sexo. Fez 35 vezes no mês, você é top. Fez quatro, tem problema", disse.Shantal, que é casada com Mateus Verdelho e mãe de três filhos, enfatizou a importância do casal encontrar um equilíbrio e um consenso sobre a frequência íntima."Estou há quase dez anos num relacionamento, e existem fases. Tem fases em que a libido está bombando, ou mediana, ruim, ou está ruim para um e médio para o outro... dentro de um relacionamento deve existir equação. Se eu quero 15 e ele quer cinco, então vamos fazer 10. Tem que existir essa parceria e parar de enxergar isso como uma competição", sugeriu.