Rodrigão recebe alta após retirada de tumor: Indo pra casaReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 03/09/2024 10:49

Rio - O ex-BBB Rodrigão recebeu alta de um hospital em Orlando, nos Estados Unidos, nesta terça-feira (3), após passar por uma cirurgia para retirar um tumor na glândula suprarrenal esquerda , na última sexta (30). Adriana Sant'Anna, mulher do influenciador digital, contou a novidade aos seguidores nas redes sociais.

"Estamos indo pra casa! 12 dias de intensivo com Jesus nesse hospital! Tem noção do quão apaixonados estamos pelo nosso Pai? Vivemos a permissão Dele, vivemos a vontade Dele e nunca sentimos medo. Sabíamos e sabemos que apenas Ele tem o controle de tudo. Sempre falamos que não amamos Jesus pelo o que Ele pode nos dar ou fazer, mas sim, por Ele ser quem Ele é! Nosso Pai, nosso amado e a fonte da nossa vida", iniciou Adriana na legenda da publicação. "Estamos indo pra casa! 12 dias de intensivo com Jesus nesse hospital! Tem noção do quão apaixonados estamos pelo nosso Pai? Vivemos a permissão Dele, vivemos a vontade Dele e nunca sentimos medo. Sabíamos e sabemos que apenas Ele tem o controle de tudo. Sempre falamos que não amamos Jesus pelo o que Ele pode nos dar ou fazer, mas sim, por Ele ser quem Ele é! Nosso Pai, nosso amado e a fonte da nossa vida", iniciou Adriana na legenda da publicação.

"Estamos saindo daqui ainda mais fortes como casal e filhos de Deus. Quão grande é o amor de Deus por nos. Quando digo nos: eu falo de você também. Você não imagina quantos livramentos Deus deu a você, seu filho, sua filha, seus pais, seus amados. Se você puder parar agora e agradecer a Jesus... faça!", finalizou. O registro, feito há três dias quando Rodrigo ainda estava internado, ele aparece ao lado da mulher e bastante emocionado.

Entenda



Após sofrer um sangramento intra-abdominal em 23 de agosto, devido um tumor na glândula suprarrenal do lado esquerdo, o ex-BBB foi internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Depois de passar pelo procedimento cirúrgico, o médico Antônio Viana atualizou o quadro de saúde do paciente. "O tumor foi completamente retirado. E para a surpresa dos médicos, o Rodrigo, que tinha uma previsão de ficar internado no CTI durante 48 horas, em menos de 12 horas já está de alta do CTI e andando pelos corredores", afirmou o cirurgião.