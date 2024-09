Paula Fernandes, Daniela Mercury e mais famosos vão ao evento de 10 anos do Spotify no Brasil

Rio - Diversos cantores da música nacional se reuniram para celebrar os 10 anos do Spotify no Brasil, na noite desta terça-feira (02), no estádio do Allianz Parque, em São Paulo.

Nomes Pabllo Vittar, Marina Sena, Gustavo Mioto, Liniker, Luan Pereira, Pedro Sampaio, Murilo Huff, Paula Fernandes, Priscilla, João Lucas, Karol Conká e Valesca Popozuda estavam entre os convidados.

