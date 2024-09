Luciana Gimenez exibe curvas nas redes sociais - Reprodução / Instagram

Publicado 03/09/2024 20:18 | Atualizado 03/09/2024 21:17

Rio - Luciana Gimenez, 54 anos, chamou a atenção dos internautas, nesta terça-feira (3), com um vestido feito apenas com linhas azuis. A peça ajudou a evidenciar as curvas do corpo da artista.

"Parte das minhas cores favoritas em um vestido!", contou a apresentadora na legenda da publicação no Instagram.

Nos comentários, ela arrancou elogios dos fãs. Um, inclusive, escreveu um pequeno poema, intitulado "Moça", no qual a exaltou. "Deusa, musa", declarou mais uma. "Essa cor te realça", notou uma terceira.