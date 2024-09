Lilian Aragão, Conrado, Andréa Sorvetão e Renato Aragão - reprodução Instagram

Lilian Aragão, Conrado, Andréa Sorvetão e Renato Aragãoreprodução Instagram

Publicado 03/09/2024 15:56 | Atualizado 03/09/2024 15:59

Rio - Andréa Sorvetão e Conrado tiveram um encontro inesperado durante uma ida ao mercado na última segunda-feira (2). O momento aconteceu quando eles esbarraram com o comediante Renato Aragão, e sua esposa, Lilian Aragão. A influenciadora, ex-paquita, e o cantor aproveitaram o encontro para colocar a conversa em dia. "Encontro inesperado no mercado. Renato e Lilian, colocamos um pouco de papo em dia (risos)", publicaram na legenda da foto.

fotogaleria

Os seguidores do casal se animaram com a foto compartilhada. "Caraca! Lembrei de vários filmes agora de vocês com os Trapalhões", comentou um fã. Outro seguidor elogiou: "Encontro de milhões". Um terceiro perguntou com entusiasmo: "Qual mercado? Quero ir também para ter a honra de encontrá-los". Outro ainda destacou a importância de Renato Aragão: "Renato Aragão, advogado, criador dos Trapalhões, um Silvio Santos do humor no Brasil, produtor de filmes, merece todo o reconhecimento... Legal ver o eterno Didi".



Conexão com "Os Trapalhões"

Conrado tem uma história com Renato Aragão e "Os Trapalhões". Ele foi convidado pelo comediante para atuar no filme Os Trapalhões na Terra dos Monstros (1984), onde interpretou a canção "Beijo de Aranha" na trilha sonora. Conrado também participou do programa Os Trapalhões, da TV Globo, por cinco anos, e esteve no filme Os Trapalhões e a Árvore da Juventude, cuja música tema, "Amazônia", fazia parte de seu repertório.