Elton JohnReprodução Instagram

Publicado 03/09/2024 14:39 | Atualizado 03/09/2024 17:11

Rio - Elton John revelou estar enfrentando uma infecção severa em um dos olhos. O cantor usou as redes sociais para compartilhar com seus seguidores, nesta terça-feira (3), sobre a condição de saúde e o processo de recuperação.



"Durante o verão, tenho lidado com uma infecção severa nos olhos que infelizmente me deixou com visão parcial em um dos olhos", disse. O artista esclareceu que, apesar da recuperação, o progresso tem sido lento. "Estou me recuperando, mas é um processo extremamente lento e ainda vai levar um tempo até que eu recupere totalmente a visão no olho afetado."



O cantor expressou gratidão pela equipe médica que tem acompanhado sua recuperação. "Me sinto muito grato pelo time excelente de médicos e enfermeiros e pela minha família, que cuidaram tão bem de mim nas últimas semanas", afirmou.



Elton John também destacou o ambiente familiar como fundamental para seu progresso. "Tenho aproveitado o verão para me recuperar em casa, e me sinto otimista com o progresso que tenho feito na minha recuperação até agora. Com amor e gratidão, Elton John", agradeceu.