Juliette cancela compromissos após passar mal - Reprodução / Instagram

Juliette cancela compromissos após passar malReprodução / Instagram

Publicado 03/09/2024 21:00 | Atualizado 03/09/2024 21:19

Rio - Juliette, 34 anos, compartilhou que precisou cancelar uma viagem para São Paulo após passar mal, nesta terça-feira (3). Nas redes sociais, a cantora tranquilizou os fãs, afirmando que está sendo medicada e acompanhada por médicos. O problema de saúde da artista gerou especulações sobre uma possível gravidez, mas ela negou a possibilidade.

fotogaleria

"Eu sigo na mesma, passei mal a noite toda. Estou tomando tudo o que o médico recomendou e ele está mandando as equipes para me atender e administrar soro. Mas não vou à festa do Spotify hoje. Já estava com a mala pronta, a roupa pronta, já ia sair para o aeroporto, mas não tenho a menor condição de viajar", afirmou."Se eu passar mal no avião ou na festa, seria complicado. Tinha gravações e outros compromissos em São Paulo que também precisei cancelar. É rezar para ficar melhor, vou ficar quietinha aqui", disse."A pessoa não pode adoecer que você fica dizendo que é gravidez, você não tem noção da quantidade de mensagem que recebi: 'é, gravidez, é gravidez'. Não é não, minha gente! Não é não", afirmou Juliette, desmentindo as especulações.