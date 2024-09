Delacruz e Iza anunciam colaboração - Reprodução / Instagram

Delacruz e Iza anunciam colaboraçãoReprodução / Instagram

Publicado 03/09/2024 18:09 | Atualizado 03/09/2024 18:11

Rio - O rapper Delacruz, de 26 anos, e Iza, que completou 34 anos nesta terça-feira (3) , anunciaram a data de lançamento de sua primeira colaboração "Afrodite". Nesta sexta-feira (6), o público poderá conhecer por completo a música que já teve um trecho viralizado nas redes sociais.

fotogaleria

O cantor também compartilhou no Instagram, nesta segunda-feira (2), um vídeo dos bastidores do clipe e do ensaio fotográfico. No registro, ele aparece tirando fotos da futura mãe de Nala com uma câmera antiga. "Caraca, que barrigão lindo!", elogiou o artista.

Além disso, o perfil do TikTok do Vasco, time para o qual os dois cantores torcem, publicou, no final de agosto, uma gravação em que Delacruz presenteia a cantora com roupas de bebê do clube carioca.

Nas redes sociais, os internautas se empolgaram com o anúncio da parceria. "Meus vascaínos preferidos", declarou uma. "Que dupla!", apontou outro. E uma terceira compartilhou grandes expectativas: "Esperamos tanto por esse single, um feat lindo, especial que vai aquecer nossos corações. Ansiosa por essa preciosidade, sexta só dará vocês nos meus streamings".