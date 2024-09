Camila Queiroz flagra Juliana Paes sem querer ao tirar fotos em Veneza - Reprodução / Instagram

Camila Queiroz flagra Juliana Paes sem querer ao tirar fotos em VenezaReprodução / Instagram

Publicado 03/09/2024 13:32 | Atualizado 03/09/2024 13:32

Rio - Camila Queiroz utilizou as redes sociais, nesta terça-feira (3), para mostrar que 'flagrou' sem querer a também atriz Juliana Paes, enquanto tirava fotos de paisagens durante viagem em Veneza, na Itália.

fotogaleria

"E eu que estava caminhando por Veneza e fotografando tudo como uma boa turista que amo ser, eis que... do nada flagrei a Juliana Paes almoçando. Musa! Love you [amo você]", escreveu a atriz na legenda dos stories do Instagram. Nas fotos, Ju Paes aparece em um restaurante com vista para um dos clássicos canais venezianos.As artistas estão na cidade italiana para o 81º Festival Internacional de Cinema de Veneza, que ocorre entre os dias 28 de agosto e 7 de setembro. Camila esteve no tapete vermelho de "Maria", estrelado por Angelina Jolie, enquanto Juliana assistiu ao longa-metragem "The room next door".